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19.04.19 14:44

Минтранс РФ готовит эксперимент по контролю автобусных перевозок через систему "Платон"

© РИА Новости. Владимир Астапкович
19 апреля. Interfax-Russia.ru - Минтранс РФ проведет эксперимент по мониторингу и контролю пассажирских перевозок с использованием единой федеральной системы, обеспечивающей учет и контроль пассажиров, транспортных средств перевозчиков, бронируемых и продаваемых билетов на регулярных и заказных межрегиональных перевозках автомобильным транспортом.

Проект постановления правительства РФ, размещенный на портале regulation.gov.ru, предусматривает проведение такого эксперимента в срок до 15 октября 2019 г.

Документом также утверждается порядок проведения эксперимента федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на обеспечение проведения эксперимента, является Минтранс РФ.

При этом "участие пассажиров и лиц, осуществляющих перевозку пассажиров в эксперименте, является добровольным и безвозмездным".

"Эксперимент проводится с использованием государственной системы взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, а также информации и данных, полученных с использованием указанной системы", - говорится в материалах.

Указывается, что оператором системы мониторинга и контроля на безвозмездной основе будет ООО "Современные технологии пассажирского комплекса": "Согласиться с предложениями общества с ограниченной ответственностью "Современные технологии пассажирского комплекса" об осуществлении указанным обществом функций оператора Единой федеральной системы мониторинга и контроля пассажирских перевозок на безвозмездной основе", - отмечается в проекте постановления.

Согласно данным системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Современные технологии пассажирского комплекса" - полное название компании ООО "Технопасс". Указанная компания на 60% принадлежит ООО "Онэлия", основной вид деятельности которого - разработка компьютерного программного обеспечения, а гендиректором и единственным владельцем указан Рафаэль Мухаметшин. Остальные 40% принадлежат компании-оператору системы "Платон" ООО "РТ-Инвест Транспортные системы" (РТИТС).

Как заявил "Интерфаксу" гендиректор РТИТС Антон Замков, эксперимент "позволит учесть все предложения автоперевозчиков при создании цифровых сервисов". "Мы опираемся на наш успешный опыт использования ИТ-инфраструктуры государственной системы "Платон" для мониторинга иностранных автобусов в рамках Чемпионата мира по футболу 2018 года", - сказал он.

По его словам, к одному многофункциональному бортовому устройству, разработанному для повышения безопасности пассажирских перевозок, "возможно подключение целого ряда дополнительных модулей - тахографов, видеорегистраторов, терминалов оплаты билетов, валидаторов проездных документов, датчиков пассажиропотока и комплексов биометрического контроля и распознавания лиц". "В рамках эксперимента будет использована действующая контрольная инфраструктура системы "Платон" и первый в России центр автоматической фиксации нарушений федерального охвата, созданный для Ространснадзора", - заключил он.

При этом в материалах проекта постановления указывается, что Минтранс РФ должен будет обеспечить организацию эксперимента и контроль за ходом его проведения; обеспечить возможность использования в эксперименте "государственной системы взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, а также информации и данных, полученных с использованием указанной системы, в порядке и на условиях, необходимых для проведения эксперимента"; а также в срок до 31 октября 2019 г. провести оценку результатов эксперимента и представить соответствующий доклад в правительство РФ.

"Минтрансу России реализовать мероприятия, предусмотренные настоящим постановлением, в пределах установленной правительством РФ предельной численности работников и ассигнований федерального бюджета, предусмотренных им на руководство и управление в сфере установленных функций", - отмечается в проекте документа.

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