Глава авиакомпании "Ямал" задекларировал земельные участки площадью с два с половиной Салехарда

19.04.19 14:55

© РИА Новости. Михаил Кутузов

19 апреля. Interfax-Russia.ru - Депутат Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа, генеральный директор АО "Авиационная транспортная компания "Ямал" Василий Крюк в 2018 году увеличил число своих земельных участков почти до 200.

В сведениях о доходах, расходах и имуществе, опубликованных на сайте Заксобрания ЯНАО, говорится, что гендиректор авиакомпании в 2018 году задекларировал 194 участка общей площадью 359,039 млн кв. м (359 кв. км).

В каких регионах находятся земельные участки, не уточняется.

Из названного числа 187 участков площадью 199,164 млн кв. м принадлежат только ему. Остальные семь находятся в долевой собственности. Общая площадь земельных владений депутата составляет 202,838 млн кв. м (202,8 кв км).

Площадь Ямало-Ненецкого автономного округа составляет более 750 тыс. кв. км. Площадь Салехарда - порядка 84 кв. км.

В 2016 году в собственности В.Крюка находились лишь два земельных участка. В 2017 году В.Крюк он уже владел 190 участками общей площадью 344,1 млн кв. м, в том числе шесть из них были в совместной долевой собственности.

Доход В.Крюка в 2017 составлял 52,123 млн рублей, а в 2018 году, согласно декларации, составил 17,186 млн рублей.

Согласно данным информационно-аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", В.Крюк не только возглавляет авиакомпанию "Ямал", но и является 100% владельцем расположенного в Курганской области ООО "Рассвет", занимающегося производством и переработкой зерновых и зернобобовых культур, рапса.