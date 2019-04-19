Титов просит не отправлять основного акционера банка "Югра" Хотина в СИЗО

19.04.19 14:57

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

19 апреля. Interfax-Russia.ru - Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил, что задержанному мажоритарному акционеру банка "Югра" Алексею Хотину должна быть избрана мера пресечения не связанная с лишением свободы.

"Что касается меры пресечения, то банковская деятельность однозначно является предпринимательской, и лишение свободы здесь назначаться не может",- сказал Б.Титов "Интерфаксу" в пятницу.

"Были ли нарушения со стороны Хотина, мы судить не можем, так как не рассматривали материалы дела, и сможем сформировать свою позицию позднее",- отметил он.

Бизнес-омбудсмен подчеркнул, что эксперты, изучавшие процедуру санации, пришли к выводу, что отзыв лицензии у банка был произведён с нарушениями.

"Уполномоченный в качестве третьего лица участвовал в судебном процессе, в рамках которого банк "Югра" оспаривал этот отзыв. К сожалению, суд принял решение в пользу ЦБ. Из-за того, что банк "Югра" исчерпал процессуальные возможности для оспаривания судебного решения по делу об отзыве лицензии, мы подготовили для него правовое заключение, которое он мог бы передать в Конституционный суд вместе со своей жалобой. С ним можно ознакомиться с разрешения заявителя", - сказал Б.Титов.

Ранее в пятницу Следственный комитет РФ сообщал о возбуждении уголовного дела по статье о растрате в отношении А.Хотина по факту хищения 7.5 млрд. рублей банка "Югра". В ближайшее время следствие будет ходатайствовать об избрании А. Хотину меры пресечения.