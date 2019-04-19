Свыше 220 врачей смогут воспользоваться госпрограммой "Земский доктор" в Дагестане

19.04.19 15:20

Фото пресс-службы правительства Тульской области

19 апреля. Interfax-Russia.ru - Власти Дагестана в 2019 году намерены привлечь 224 врача и 10 фельдшеров на работу в сельскую местность по программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер", сообщил в интервью агентству "Интерфакс-Юг" министр здравоохранения республики Джамалудин Гаджиибрагимов.

"Размер единовременной выплаты для докторов не изменится и составит 1 млн рублей. Размер "подъемных" для фельдшеров будет меньше, чем для врачей, они получат 500 тыс. рублей. Главные условия для участников - быть дипломированными специалистами и отработать на полную ставку в течение пяти лет", - сообщил он.

По словам Д.Гаджиибрагимова, почти за восемь лет реализация федеральной программы "Земский доктор" позволила укомплектовать необходимыми медицинскими кадрами амбулатории и поликлиники, а также снизить дефицит "узких" специалистов в сельской местности.

"С 2012 года в сельские больницы Дагестана трудоустроились 1080 специалистов. Только в прошедшем году работать "на село" отправились более 200 медицинских работников", - сказал он.

Вместе с тем, Д.Гаджиибрагимов отметил, что большинство специалистов по истечению обязательного для отработки в сельской местности пятилетнего срока выражают желание уехать из села.

"Причин можно привести много, основными, я вижу слаборазвитую инфраструктуру и проблемы с жильем, что делает работу в отдаленных и сельских районах малопривлекательной для медицинских работников", - пояснил он.

Полный текст интервью доступен на сайте агентства "Интерфакс-Юг".