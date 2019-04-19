"Летят журавли" снова выходят на большой экран накануне Дня Победы

19.04.19 15:22

© РИА Новости. Алексей Даничев

19 апреля. Interfax-Russia.ru - "Летят журавли" - легендарный фильм Михаила Калатозова - возвращается в кинотеатры России в преддверии Дня Победы.

Это акция устроена синематекой "Искусство кино" (ИК) при поддержке "Мосфильма", сообщается на сайте ИК в фейсбуке.

Фильм режиссёра М. Калатозова (1957) - этапная работа в советском и российском кино, снята по пьесе Виктора Розова "Вечно живые". Это единственный отечественный фильм, получивший "Золотую пальмовую ветвь" на Каннском фестивале, в 1958 году.

Премьера отреставрированной копии картины недавно прошла на Берлинском кинофестивале.

Фильм, действие которого начинается 22 июня 1941-го ровно в 4 часа, рассказывает о людях, судьбы которых переменила война. Это фильм о любви и верности, о долге и измене, о силе духа и прощении. В центре киноповести - трагическая история двух влюблённых, Вероники и Бориса, которых война разлучила навсегда. Их сыграли Татьяна Самойлова и Алексей Баталов. Т.Самойлова за эту работу была удостоена приза за лучшую женскую роль в Каннах.

Картина "Летят журавли" - шедевр операторского искусства Сергея Урусевского, авангардиста и новатора.

Его ручная камера со сверхширокоугольным объективом в постоянном и непрерывном движении. Она пристально вглядывается в лица и глаза героев, следит за переменой чувств и потрясениями души. Камера С.Урусевского создает ощущение опрокинутого неба, головокружения, полета, как бы подчеркивая смысл названия картины. За эту работу С.Урусевский в тех же Каннах получил приз Высшей технической комиссии Франции.

"Летят журавли" стал одним из главных фильмов "оттепели" наряду с "Заставой Ильича" Марлена Хуциева, "Чистое небо" Георгия Чухрая, "Я шагаю по Москве" Георгия Данелии, "Посторонним вход воспрещен" Элема Климова. Лента М.Калатозова утверждает главную идею искусства оттепели: человек больше мира, ему предназначенного, личность сильнее даже самых жестоких обстоятельств.

Показ "Летят журавли" пройдет в кинотеатрах Москвы, Петербурга, Белгорода, Вологды, Воронежа, Екатеринбурга, Ижевска, Калининграда, Красноярска, Мурманска, Новосибирска и десятка других российских городов.