Власти Забайкалья помогут жителям края, пострадавшим в результате пожаров

19.04.19 15:26

© РИА Новости. Александр Кряжев

19 апреля. Interfax-Russia.ru - Жители Забайкальского края, чье жилье уничтожено в результате ландшафтных пожаров, будут размещены в учреждениях социальной сферы, сообщает пресс-центр правительства региона в пятницу.

"В южных районах Забайкальского края действуют крупные пожары. Глава Забайкалья Александр Осипов поручил исполняющему обязанности министра труда и социальной защиты населения края Евгению Казаченко организовать работу по оказанию помощи населению, чье имущество пострадало в результате пожаров. Те, кто остался без жилья, будут размещены в учреждениях социальной сферы", - говорится в сообщении.

Для принятия экстренных мер и оказания помощи населению в Ононский, Оловяннинский и Балейский районы выехали и.о. заместителя председателя правительства края Андрей Гурулев и руководитель департамента по гражданской обороне и пожарной безопасности Федор Кургузкин.

Ранее ГУ МЧС по региону сообщило о том, что ландшафтный пожар перекинулся на село Усть-Ималка, где уничтожил 30 домов.