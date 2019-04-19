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19.04.19 15:30

Глазьев предлагает выпустить для Крыма привязанные к "квадрату" жилья токены

© РИА Новости. Алексей Мальгавко
19 апреля. Interfax-Russia.ru - Собственные токены (цифровые деньги), привязанные к квадратному метру жилья, предлагает выпускать для Крыма советник президента России по вопросам региональной экономической интеграции Сергей Глазьев.

"Если темпы (развития на полуострове - ИФ) продлятся в следующую пятилетку, то объем экономики Крыма вырастет еще в полтора раза, через 10 лет - более чем в два раза. Население вырастет тоже не менее чем в полтора раза за следующую пятилетку и более чем в два раза - в течение ближайших 10 лет. Что это означает с точки зрения инвестиций? Мы должны увеличить объем инвестиций в три раза за следующие пять лет, за 10 лет - не менее чем в пять раз, но понятно, что федеральные целевые программы (развития Крыма - ИФ) имеют ограниченный срок действия, и нам нужно думать о том, чтобы в Крыму создавать современные условия для расширения кредита. К сожалению, Банк России не дает нам основания думать, что это будет сделано на федеральном уровне. Значит, нужно идти на эксперименты", - сказал С.Глазьев на V Ялтинском международном экономическом форуме (ЯМЭФ) в пятницу.

Так, он предложил попытаться внедрить в Крыму "цифровые денежные технологии". С.Глазьев считает, что это "резко снизит трансграничный барьер", позволит работать с полуостровом иностранным инвесторам, которые сейчас, боясь западных санкций, не заходят в регион через банки.

"Использование цифровых денег - будь-то криптовалют или цифровых денег, привязанных к золоту или какому-то другому материальному активу, (может изменить ситуацию - ИФ). Они (такие деньги - ИФ) спокойно проходят через границу и никакие санкции им не страшны. Что нам мешает в Крыму создать такую экспериментальную площадку", - отметил советник президента России по вопросам региональной экономической интеграции.

"С учетом огромного спроса на жилищное строительство, санаторно-курортное строительство, можем выпустить стабильную цифровую единицу, привязанную, скажем, к квадратному метру площади, так называемые токены", - сказал С.Глазьев.

По его мнению, проведя процедуру по размещению токенов, можно "собрать необходимое количество денег не только по России, но и в мире, чтобы осуществить инвестиции в крупномасштабное жилищное, санаторно-курортное, образовательное строительство" в Крыму.

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