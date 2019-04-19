Цены на летнее дизтопливо снизятся примерно на 1,1 руб./л - Козак

19.04.19 15:29

© РИА Новости. Валерий Мельников

19 апреля. Interfax-Russia.ru - Снижение цен на летнее дизельное топливо составит примерно на 1,1 руб./л по сравнению с ценой зимнего дизтоплива, сообщил в эфире телеканала "Россия-24" вице-премьер Дмитрий Козак.

"На последнем совещании с нефтяниками мы договорились, что при переходе (с зимнего дизтоплива - ИФ) на летнее дизельное топливо необходимо будет вернуться к ценам на летнее ДТ. Буквально вчера было последнее совещание, мы определились - это примерно на 1 рубль 10 копеек снижение цены на дизельное топливо. Сегодня разница между Краснодарским краем и Крымом составляет - 3 рубля на дизель. Она уменьшится", - сказал он.

Как сообщалось, на прошлой неделе президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства задался вопросом о цене дизтоплива. "Я смотрел статистику, летняя дизелька подорожала на 7% по сравнению с весной прошлого года, а зимний дизель - на 8% по сравнению с весной прошлого года", - отметил В.Путин.

В ответ на это Д.Козак заявил, что правительство договорилось с нефтяными компаниями о снижении цен на летнее дизельное топливо до уровня октября 2018 г. "С нефтяниками буквально в понедельник мы еще раз встречались, договорились, что они сейчас используется летний дизель, они вернут цену на летний дизель к ценам октября прошлого года. Это возможно, потому что себестоимость производства летнего дизеля ниже", - сказал Д.Козак.

Ранее сообщалось, что правительство и нефтяные компаниями договорились о продлении до конца II квартала соглашений о стабилизации рынка топлива.