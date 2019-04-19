Крупный контейнерный терминал может быть построен в Астрахани

19.04.19 15:48

© РИА Новости. Сергей Субботин

19 апреля. Interfax-Russia.ru - Транспортно-транзитный кластер, частью которого может стать контейнерный терминал в Астрахани, создается в России, сообщил помощник президента РФ, секретарь Государственного совета Игорь Левитин в Астрахани в пятницу.

"Мы создаем единый транспортно-транзитный кластер. Астрахань выступает такими воротами, которые будут принимать на себя грузы или на речной транспорт, или на железнодорожный, на который (на ж/д транспорт - ИФ) грузы можно передать в порту Оля, где есть железная дорога", - сказал И.Левитин журналистам по итогам совещания, посвященного подготовке к заседанию президиума Госсовета на тему развития транспортной и энергетической инфраструктуры Каспийского региона.

Он отметил стратегическое значение Астрахани в Прикаспийском регионе.

"У нас сегодня нет на Каспии и на Волге контейнерных терминалов. Но мы видим поток, который идет транзитом из Китая через Казахстан и Азербайджан, а также с Юга, из Индии. И сегодня мы рассматривали вопрос, можно ли найти место в Астрахани для крупного контейнерного терминала", - сказал И.Левитин.

По его словам, такой терминал притянет в регион тысячи автомобилей.

"Они не должны проходить через город. Должна быть отдельная территория со своими производственными мощностями. Такие терминалы строятся на Дальнем Востоке. Точно такие же терминалы строятся на всех пунктах, где Россия будет принимать транзитные потоки", - сказал И.Левитин.

Он также сообщил, что для создания в Астрахани контейнерного терминала потребуется реанимировать проекты по строительству Серверного и Восточного транспортных обходов города.

И.Левитин добавил, что доложит президенту о перспективах такого строительства.