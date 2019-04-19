Акимов попросил у Путина разрешения на подключение школ к интернету через сеть цифрового вещания

19.04.19 15:52

© РИА Новости. Александр Кряжев

19 апреля. Interfax-Russia.ru - Вице-премьер Максим Акимов на встрече с президентом России Владимиром Путиным попросил его поддержать и дать поручения использовать уже созданную в РФ сеть цифрового вещания для обеспечения высокоскоростным интернетом всех образовательных учреждений страны.

Подключение всех школ к высокоскоростному интернету - в общей сложности это 40 тыс. учреждений - должно быть обеспечено до 2021 года.

"Сейчас подключено у нас по высокой стороне только шесть (тысяч), и мы хотели бы предложить, просим Вашей поддержки и соответствующих поручений, мы хотели бы задействовать уже созданную сеть цифрового вещания", - сказал М.Акимов в ходе встречи с главой государства, стенограмма которой опубликована на сайте Кремля.

По его словам, уже поставлено более 5 тыс. опор, на которых можно было бы разместить российское оборудование. " Оно бы работало в мультидиапазоне, в диапазоне 450 мегагерц, в более высоких диапазонах. Это от 5 до 30 километров позволило бы транслировать сигнал там, где мы не можем дотянуться кабелем", - сказал М.Акимов.

Исполнителем по этим работам является "Ростелеком". Ранее глава компании Михаил Осеевский докладывал В.Путину, что подключение 40 тыс. школ обойдется в 40 млрд рублей.

М.Акимов добавил, что "средства заложены", а "Ростелеком" обладает необходимыми для этих работ частотами. "И мы решим задачу не только по подключению школ, но и, самое главное, по подключению опорных пунктов полиции, участковых, фельдшерско-акушерских пунктов. Всего более 100 тыс. объектов нам предстоит подключить", - сказал вице-премьер.