Новую стратегию развития ЖКХ РФ сформируют к ноябрю этого года

19.04.19 15:54

© РИА Новости. Алексей Сухоруков

19 апреля. Interfax-Russia.ru - Новая стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства России, рассчитанная на период до 2035 года, будет сформирована к ноябрю текущего года, заявил журналистам в пятницу глава Минстроя РФ Владимир Якушев.

"Первый доклад должен быть представлен 1 ноября 2019 года, к этому сроку этот документ должен из себя что-то предоставлять", - сказал В.Якушев.

Он подчеркнул, что правительство намерено провести широкое экспертное обсуждение стратегии, чтобы получить документ, в котором будут определены основные направления отрасли.

"Хотелось бы получить рабочую программу действий, что нам необходимо делать сегодня, чтобы жилищно-коммунальное хозяйство и весь комплекс стремился стать более эффективным", - добавил министр.

О том, что стратегию развития ЖКХ России планируется кардинальным образом пересмотреть, в феврале этого года заявил вице-премьер Виталий Мутко. Он пояснил, что новую стратегию планируется синхронизировать с реализуемыми в отрасли нацпроектами.

"Действующая стратегия рассчитана до конца 2020 года. Новая будет разработана на срок как минимум до 2024 года", - отмечал он.

Позднее В.Якушев заявил, что стратегия будет рассчитана на период до 2035 года.