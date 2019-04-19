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19.04.19 15:54
Новую стратегию развития ЖКХ РФ сформируют к ноябрю этого года
"Первый доклад должен быть представлен 1 ноября 2019 года, к этому сроку этот документ должен из себя что-то предоставлять", - сказал В.Якушев.
Он подчеркнул, что правительство намерено провести широкое экспертное обсуждение стратегии, чтобы получить документ, в котором будут определены основные направления отрасли.
"Хотелось бы получить рабочую программу действий, что нам необходимо делать сегодня, чтобы жилищно-коммунальное хозяйство и весь комплекс стремился стать более эффективным", - добавил министр.
О том, что стратегию развития ЖКХ России планируется кардинальным образом пересмотреть, в феврале этого года заявил вице-премьер Виталий Мутко. Он пояснил, что новую стратегию планируется синхронизировать с реализуемыми в отрасли нацпроектами.
"Действующая стратегия рассчитана до конца 2020 года. Новая будет разработана на срок как минимум до 2024 года", - отмечал он.
Позднее В.Якушев заявил, что стратегия будет рассчитана на период до 2035 года.
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