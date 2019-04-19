Фонд защиты прав дольщиков собрал около 19 млрд рублей

19.04.19 15:59

© РИА Новости. Владимир Трефилов

19 апреля. Interfax-Russia.ru - Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства с момента начала своей работы аккумулировал около 19 млрд рублей, рассказал управляющий директор АО "ДОМ.РФ" Алексей Ниденс.

"Фонд работает с конца 2017 года, каждый застройщик обязан отчислять в Фонд при заключении договоров долевого участия (ДДУ) 1,2% от стоимости договора. На сегодняшний день взносы в Фонд отчисляют порядка 3,2 тыс. застройщиков. На сегодня Фонд аккумулировал порядка 19 млрд рублей", - сказал он в пятницу журналистам в Москве.

А.Ниденс отметил, что механизмом фонда защиты прав дольщиков защищено около 450 тыс. квартир.

Фонд защиты прав дольщиков был зарегистрирован в форме публично-правовой компании в октябре 2017 года. Застройщики обязаны перечислять в него взносы в размере 1,2% от ДДУ по всем новым объектам. Неуплата взноса является основанием для отказа в государственной регистрации договоров.

В случае необходимости средства Фонда могут быть направлены на достройку проблемных объектов. Компенсационный фонд считается временным механизмом защиты прав граждан перед полным отказом от долевого строительства и перехода к проектному банковскому финансированию.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин поручил правительству обеспечить предоставление дополнительного финансирования АО "ДОМ.РФ", банку "ДОМ.РФ" и Фонду защиты прав дольщиков.

Глава Минстроя России Владимир Якушев сообщал, что дефицит бюджета Фонда защиты прав дольщиков составил около 340 млрд рублей.

"Было принято решение о том, что необходимо дофинансировать фонд защиты прав дольщиков. Есть старые проблемы, которые были накоплены там, когда застройщики отчисляли эти деньги в страховые компании. Сегодня там существует дефицит, ориентировочно 340 млрд рублей. Поэтому принято решение дофинансировать фонд, чтобы он мог покрывать те возможные дефолты, которые появится в связи с тем, чтобы нужно решать проблемы обманутых дольщиков", - сказал В.Якушев.