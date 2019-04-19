Избежать банкротства: "ГАЗ" попросил у государства почти 30 млрд рублей
  
Беспрецедентные меры не помогли: частичное подтопление сибайского карьера не остановило тление руды
   
В масштабах страны: реновацию жилья могут провести по всей стране
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
12.03.19   16:52

14.12.18   16:51

26.11.18   16:08
 
Главные события
19.04.19 16:54

Режим ЧС объявлен в Забайкальском крае из-за пожаров

© РИА Новости. Евгений Епанчинцев
19 апреля. Interfax-Russia.ru - Режим чрезвычайной ситуации объявлен на территории Забайкальского края, где из-за ландшафтных пожаров пострадал ряд населенных пунктов.

"В регионе объявлен режим чрезвычайной ситуации, все силы МЧС, ГО и ЧС региона, других служб приведены в максимальную готовность" - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МЧС.

В частности, природный пожар уничтожил более трех десятков жилых домов в селе Усть-Ималка.

"В результате перехода природного пожара на населенный пункт в селе Усть-Ималка Ононского района сгорели более 30 жилых домов. Всего в поселке находится 63 дома, из них 41 брошенный. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет", - сказали в МЧС.

В населенном пункте проживают 53 человека, все они эвакуированы автобусами в село Красная-Ималка и размещены в пункте временного размещения, расположенном в доме культуры села.

Несколько очагов ландшафтных пожаров обнаружили в заповеднике "Даурский" в Забайкальском крае, сообщили "Интерфаксу" в управлении резервата.

"На территории действует несколько очагов огня, на юге заповедника. Сейчас туда только выехали пожарные. Площадь пока неизвестна", - сказал собеседник агентства.

Государственный природный биосферный заповедник "Даурский" расположен на юге Забайкальского края. Площадь строго охраняемой территории - 49 тыс. 764 га, охранной зоны - 173 тыс. 201 га.

Между тем, как сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в пресс-службе краевого Минздрава, в результате вспыхнувших природных пожаров в Забайкальском крае пострадали два человека.

"В Оловяннинском районе серьезные ожоги получил мужчина, оказавшийся в плену степного пожара. В тяжелом состоянии он доставлен в Борзинскую центральную районную больницу", - сказал сотрудник пресс-службы.

Кроме того, в Агинском районе травмы получил работник лесного хозяйства. Он доставлен в Агинскую окружную больницу.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  19.04.19 19:06
Владельца банка "Югра" отправили под домашний арест
.
  19.04.19 11:23
Собянин: операторам предложено изменить систему проката велосипедов в Москве
.
  19.04.19 11:12
В Москве заменили старые устройства видеонаблюдения на HD-камеры
.
  19.04.19 11:10
Все застройщики Москвы подали заявки на получение эскроу
.
  19.04.19 09:04
Суд отклонил иск родственников погибших в авиакатастрофе Ту-154 под Сочи
.
  19.04.19 08:38
Бригада медиков доставила Дмитрия Быкова самолетом в Москву
.
  19.04.19 08:31
Военную технику для Парада Победы перебазируют в Москву
.
  18.04.19 14:28
Репетиции парада Победы пройдут в Москве 29 апреля, 4 и 7 мая
.
  18.04.19 11:38
Велопрокат в Москве начнет работать на следующей неделе
.
  18.04.19 11:09
Москву избавят от газонных заборов


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket