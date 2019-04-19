Режим ЧС объявлен в Забайкальском крае из-за пожаров

19.04.19 16:54

© РИА Новости. Евгений Епанчинцев

19 апреля. Interfax-Russia.ru - Режим чрезвычайной ситуации объявлен на территории Забайкальского края, где из-за ландшафтных пожаров пострадал ряд населенных пунктов.

"В регионе объявлен режим чрезвычайной ситуации, все силы МЧС, ГО и ЧС региона, других служб приведены в максимальную готовность" - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МЧС.

В частности, природный пожар уничтожил более трех десятков жилых домов в селе Усть-Ималка.

"В результате перехода природного пожара на населенный пункт в селе Усть-Ималка Ононского района сгорели более 30 жилых домов. Всего в поселке находится 63 дома, из них 41 брошенный. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет", - сказали в МЧС.

В населенном пункте проживают 53 человека, все они эвакуированы автобусами в село Красная-Ималка и размещены в пункте временного размещения, расположенном в доме культуры села.

Несколько очагов ландшафтных пожаров обнаружили в заповеднике "Даурский" в Забайкальском крае, сообщили "Интерфаксу" в управлении резервата.

"На территории действует несколько очагов огня, на юге заповедника. Сейчас туда только выехали пожарные. Площадь пока неизвестна", - сказал собеседник агентства.

Государственный природный биосферный заповедник "Даурский" расположен на юге Забайкальского края. Площадь строго охраняемой территории - 49 тыс. 764 га, охранной зоны - 173 тыс. 201 га.

Между тем, как сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в пресс-службе краевого Минздрава, в результате вспыхнувших природных пожаров в Забайкальском крае пострадали два человека.

"В Оловяннинском районе серьезные ожоги получил мужчина, оказавшийся в плену степного пожара. В тяжелом состоянии он доставлен в Борзинскую центральную районную больницу", - сказал сотрудник пресс-службы.

Кроме того, в Агинском районе травмы получил работник лесного хозяйства. Он доставлен в Агинскую окружную больницу.