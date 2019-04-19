Пять человек госпитализированы в Забайкалье из-за природных пожаров

19.04.19 17:16

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

19 апреля. Interfax-Russia.ru - В результате вспыхнувших природных пожаров в Забайкальском крае пострадали пять человек, сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в пресс-службе краевого Минздрава.

"В Оловяннинском районе серьезные ожоги получил мужчина, оказавшийся в плену степного пожара. В тяжелом состоянии он доставлен в Борзинскую центральную районную больницу", - сказал сотрудник пресс-службы.

Кроме того, в Агинском районе травмы получил работник лесного хозяйства. Он доставлен в Агинскую окружную больницу. Еще один мужчина поступил в ту же больницу из села Новоорловск, его состояние - средней степени тяжести.

"В Ононском районе при тушении пожара получили травмы два местных жителя. Госпитализированы в Ононскую ЦРБ. Состояние средней степени тяжести", - отметил он.

В Забайкальском крае из-за природных пожаров введен режим ЧС.