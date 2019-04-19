Пожарные локализовали огонь в восьми населенных пунктах Забайкалья

19.04.19 18:51

© РИА Новости. Константин Чалабов

19 апреля. Interfax-Russia.ru - Пожарные остановили распространение огня в восьми поселках Забайкальского края, на которые перекинулись природные пожары из соседних регионов Монголии, есть пострадавшие, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ.

"По состоянию на 18:00 мск, в 8 населенных пунктах Забайкальского края пожары локализованы. Наиболее сильно пострадали 2 населенных пункта. Так, в н.п. Шара Александра-Заводского р-на продолжается тушение 29 частных жилых домов с населением 67 человек. По предварительным данным, пострадали два человека, они госпитализированы", - отметили в пресс-службе.

В селе Усть-Ималка Ононского района сгорели 18 частных жилых домов, в которых зарегистрировано 42 человека.

Всё эвакуированное население находится в пунктах временного размещения", - сказали в пресс-службе.

Тушение возгораний осложняется труднодоступностью местности. Всего на территории 8 населенных пунктов сгорело порядка 70 домов (из них 42 нежилых) и 20 надворных построек.

"В населенных пунктах, которые подверглись природным пожарам, пришедшим со стороны Монголии, практически отсутствуют дороги. При ликвидации пожаров задействованы силы и средства МЧС России. Учитывая, что на ближайшие дни сохраняются сложные погодные условия - сильный ветер до 28 м/с и высокая температура воздуха - в регионе объявлен режим ЧС", - сказали в пресс-службе.