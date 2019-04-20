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Больше ста домов уничтожил пожар в Забайкалье

© РИА Новости. Денис Гуков
20 апреля. Interfax-Russia.ru - Пожар из Монголии уничтожил 109 домов в 14 населенных пунктах в Забайкалье, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ.

"По состоянию на 08:00 мск в результате прохождения штормового ветра и перехода степных палов и возгораний в Забайкалье произошли пожары в семи муниципальных образованиях. В 14 населённых пунктах (с. Среднеаргунск, г. Балей, г. Борзя, с. Унда, с. Хада-Булак, с. Тысырхой, с. Чиндант, с. Чиндагатай, с. Шара, с. Шаракан, с. Усть-Ималка, с. Бырка, п. Гарда, с. Дылбырхей) в результате пожаров уничтожено 109 домов, включая 90 жилых, 19 нежилых домов", - сказали в пресс-службе.

Уничтожено 58 надворных постройки из них 36 животноводческих стоянок, погибло 50 голов крупного рогатого скота, 70 голов мелкого рогатого скота. Всего потерпевших 342 человек, из них 53 детей. В пунктах временного размещения находится 55 человек, из них 21 детей.

Вместе с тем, после пожара в Забайкалье остаются в больницах восемь человек, сообщил "Интерфаксу" источник органах здравоохранения региона.

"Госпитализированы восемь человек, двое из них в тяжелом состоянии, еще шестеро в состоянии средней тяжести", - сказал источник.

Кроме того, 17 человек, пострадавших в результате пожара, направлены на амбулаторное лечение.

Ранее сообщалось о 27 пострадавших в результате пожара.

В субботу на территорию Забайкальского края прибыло два самолета Бе-200 ЧС и 1 вертолет Ми-8 МЧС России с водосливным устройством (ВСУ). Ожидается также прибытие еще двух вертолетов Ми-8 МЧС России с ВСУ. Воздушные суда находятся в готовности вылететь на защиту населенных пунктов от природных пожаров, сообщили в ведомстве.

Аэромобильная группировка МЧС России, состоящая из 70 человек и 10 единиц техники, разделена на семь групп и работает в Нерчинском, Оловяннинском, Борзинском, Краснокаменском и Ононском районах.

Пожарные занимаются проливкой и разборкой сгоревших конструкций.

На данный момент все очаги возгорания в населенных пунктах ликвидированы. Исключение составляет населенный пункт Шара, в котором пожар пока только локализован.

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