Республиканский противотуберкулезный диспансер открыли в Северной Осетии

20.04.19 23:59

© РИА Новости. Илья Московец

20 апреля. Interfax-Russia.ru - Противотуберкулезную больницу торжественно открыли в поселке Южный Северной Осетии, сообщается на официальном портале главы и правительства республики в субботу.

"Северная Осетия всегда была надежной частью России, и сегодня республика заслужила, чтобы здесь было качественное медицинское обслуживание. Благодарю коллег из министерства здравоохранения России, министерства по делам Северного Кавказа, руководство Северной Осетии и всех тех людей, благодаря кому мы сегодня открываем эту больницу", - приводятся в сообщении слова председателя правительства РФ Виталия Мутко.

В свою очередь министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова подчеркнула, что за десять лет республике удалось снизить заболеваемость от туберкулеза почти в два раза, а смертность – почти втрое.

"Коллектив больницы – это опытные и заслуженные фтизиатры и торакальные хирурги, поэтому было принято решение, что медицинское учреждение станет центром фтизиатрии и пульмонологии, что расширяет спектр пациентов, которые будут сюда поступать", - сказала В.Скворцова.

Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров напомнил, что прежнее помещение функционировало с конца 40-х годов прошлого века.

"В 2016 году был решен вопрос включения строительства Республиканской противотуберкулезной больницы на 276 коек с поликлиникой на 250 посещений в смену в Госпрограмму РФ "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" на период до 2025 года. Строительство началось в 2017 году", - говорится в пресс-релизе.

Также уточняется, что выстроены десять корпусов, уже установлено оборудование - рентгеновский аппарат на два рабочих места, видеоторакоскопическая установка, УЗИ-аппарат, два кардиографа, кольпоскоп, два наркозных аппарата, один аппарат искусственной вентиляции легких, укомплектованы операционный блок и реанимация.