Столб пепла из Ключевского вулкана на Камчатке поднялся на высоту более 5 км

22.04.19 05:49

© РИА Новости. Евгений Нескромный

22 апреля. Interfax-Russia.ru - Активизация вулкана Ключевской на Камчатке усилилась, столб пепла из вулкана поднялся на высоту до 5,5 км над уровнем моря, сообщает в понедельник Главное управление МЧС России по краю.

"Это событие на вулкане произошло в понедельник утром по местному времени. Пепловый шлейф протянулся на 140 в восточном направлении от Ключевского", - говорится в сообщении.

В МЧС подчеркивают, что на пути распространения пепла населенные пункты отсутствуют.

Вулкану присвоен "жёлтый" код авиационной опасности.

"Все туристические компании оповещены об опасности, которая может подстерегать туристов в случае походов на вулкан Ключевской. Им настойчиво рекомендовано не водить туристические группы на маршруты, пролегающие поблизости от него", - сказано в сообщении.