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22.04.19 05:51
Улан-Удэнский авиазавод планирует выпустить не менее 1 тыс. гражданских вертолетов VRT-500
"В ходе реализации данного проекта на территории высокотехнологичного технопарка в Республике Бурятия в рамках кластера высокотехнологичного машиностроения и приборостроения будет построена единственная в России производственная площадка полного цикла, соответствующая европейским стандартам EASA. Это даст возможность последующей кооперации в части изготовления комплектующих и запасных частей для других мировых производителей воздушных судов", - сообщила пресс-служба Минвостокразвития по итогам посещения предприятия гендиректором АО "Корпорация развития Дальнего Востока" Асланом Канукоевым 19 апреля.
Ранее вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что новый российский гражданский вертолет VRT-500 позволит отказаться от американских "Робинсонов".
VRT-500 - на данный момент единственный в продуктовой линейке холдинга "Вертолеты России" легкий однодвигательный вертолет. Машина со взлетной массой 1600 кг и грузопассажирской кабиной общей вместимостью до 5 человек будет выполнена по соосной схеме винтов.
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