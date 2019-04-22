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22.04.19 05:55
Власти Маньчжурии будут субсидировать авиарейсы в Иркутск и Красноярск
"Правительство Маньчжурии приняло решение субсидировать эти рейсы для уменьшения стоимости билетов и увеличения пассажиропотока", - говорится в сообщении пресс-службы перевозчика.
Объем субсидирования компания не раскрывает, ссылаясь на коммерческую тайну.
Сообщается также, что 17 апреля глава "ИрАэро" Юрий Лапин и глава управления по развитию авиационной отрасли правительства г.Маньчжурия Ху Диеньган подписали договор об увеличении регулярных пассажирских перевозок между китайским городом, Иркутском и Красноярском.
"По инициативе китайской стороны принято решение организовать дополнительный рейс Иркутск-Маньчжурия с 15 июня 2019 года. А уже с 15 мая увеличат количество рейсов по маршруту Маньчжурия-Красноярск", - говорится в сообщении.
Сейчас "ИрАэро" выполняет рейсы в Маньчжурию из Иркутска два раза в неделю, по средам и воскресеньям. Таким образом, с 15 июня перевозчик будет летать по этому направлению трижды в неделю.
Из Маньчжурии в Красноярск "ИрАэро" пока летает один раз в неделю. Дальнейшая частота рейсов будет уточняться позже, пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе перевозчика.
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