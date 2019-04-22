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Массовая гибель рыбы зафиксирована уже на второй реке в Иркутской области

© РИА Новости. Алексей Даничев
22 апреля. Interfax-Russia.ru - Природоохранная прокуратура проводит проверку по факту массовой гибели рыбы на реке Биликтуйка в Усольском районе Иркутской области, сообщили в понедельник агентству "Интерфакс-Сибирь" в Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре.

"Организована проверка с привлечением специалистов Роспотребнадзора, Росрыболовства и Ветнадзора, которые исследуют воду в реке и саму рыбу, чтобы установить точную причину гибели. Рассматривается несколько версий. На место выезжал Ангарский межрайонный природоохранный прокурор", - сообщил представитель Байкальской прокуратуры.

В свою очередь в Ангарской прокуратуре агентству сообщили, что основной версией является гибель рыбы в результате естественной причины - так называемого замора, или кислородного голодания из-за промерзания зимой заводи на реке, в которой она обитала.

"Промышленных предприятий на Биликтуйке нет, она протекает по малонаселенной, труднодоступной местности. Однако полностью исключить человеческий фактор мы не можем. Точная причина гибели рыбы станет понятна только после получения результатов всех анализов (состав воды в реке и т.д. - ИФ), которые еще не готовы", - сказала заместитель Ангарского прокурора Оксана Пириятина.

По ее словам, массовое скопление погибшей рыбы было обнаружено охотниками, использующими зимовье на реке Биликтуйке, один из кототорых разместил видео в социальных сетях.

Зампрокурора также сообщила, что зарегистрированная в марте текущего года массовая гибель рыбы в реке Куда вблизи села Хомутово Иркутского района произошла по естественной причине - из-за кислородного голодания в результате промерзания водотока.

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