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22.04.19 07:22
Около 30 дач остаются в зоне подтопления на реке Абакан в Хакасии
"Проведенные накануне взрывные работы способствовали разрушению "головы" ледового затора, однако низкий уровень воды в реке Абакан не может поднять со дна всю ледовую массу, затор размывается водой постепенно, часть ледового поля уже унесло течением. В настоящее время остались частично подтопленными 26 дачных участков общества "Лесник"", - говорится в релизе.
Также сообщается, что за выходные уровень реки Абакан в районе Абазы существенно снизился, сейчас он составляет 70 см. при критическом уровне 470 см, угрозы населенному пункту нет.
Ожидается, что в ближайшие дни произойдет подъем уровня воды, увеличение числа подтопленных дачных участков не прогнозируется.
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