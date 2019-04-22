Около 30 дач остаются в зоне подтопления на реке Абакан в Хакасии

22.04.19 07:22

© РИА Новости. Михаил Мокрушин

22 апреля. Interfax-Russia.ru - Взрывные работы на реке Абакан, где из-за скопления льда подтопило более 100 дачных домов, смогли разрушить "голову" затора, который также частично размывает водой, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Республике Хакасия в понедельник.

"Проведенные накануне взрывные работы способствовали разрушению "головы" ледового затора, однако низкий уровень воды в реке Абакан не может поднять со дна всю ледовую массу, затор размывается водой постепенно, часть ледового поля уже унесло течением. В настоящее время остались частично подтопленными 26 дачных участков общества "Лесник"", - говорится в релизе.

Также сообщается, что за выходные уровень реки Абакан в районе Абазы существенно снизился, сейчас он составляет 70 см. при критическом уровне 470 см, угрозы населенному пункту нет.

Ожидается, что в ближайшие дни произойдет подъем уровня воды, увеличение числа подтопленных дачных участков не прогнозируется.