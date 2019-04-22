Министр природных ресурсов Забайкальского края оставил свой пост

22.04.19 07:45

© РИА Новости. Илья Питалев

22 апреля. Interfax-Russia.ru - В министерстве природных ресурсов Забайкальского края назначен временно исполняющий обязанности вместо ушедшего министра Анатолия Романова, сообщили агентству "Интерфакс-Дальний Восток" в пресс-центре правительства региона в понедельник.

"Исполняющим обязанности министра природных ресурсов Забайкальского края с 22 апреля назначен Олег Некрасов. Прежний министр Анатолий Романов уволился", - сказали в пресс-центре, уточнив, что это не связано с пожарами на минувших выходных.

Нового руководителя представил глава региона Александр Осипов на оперативном совещании.

"Главная задача - наведение порядка в лесах, лесной фонд должен служить интересам забайкальцев, служить эффективно. Всех недобросовестных лесопользователей выгнать, прекратить противоправные действия, обеспечить соблюдение экологических требований. Это касается и других природных ресурсов", - цитирует пресс-центр слова А.Осипова.

В связи с тем, что региональное министерство природных ресурсов исполняет ряд федеральных полномочий, О.Некрасов пройдет согласование в двух федеральных органах власти - министерстве природных ресурсов и экологии РФ и агентстве лесного хозяйства.

О.Некрасов родился в 1973 году в Коми в семье военнослужащего. Он окончил Московское высшее пограничное командное училище КГБ им. Моссовета, Академию ФСБ России. Новый врио министра - ветеран боевых действий, полковник, кандидат исторических наук.