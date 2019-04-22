Угодившего на север Камчатки белого медведя эвакуировали вертолетом МЧС на Чукотку

22.04.19 08:00

© РИА Новости. Вера Костамо

22 апреля. Interfax-Russia.ru - Белого медведя, забредшего в Олюторский район Камчатки, в понедельник вертолетом эвакуировали с севера полуострова на Чукотку, операция по транспортировке Умки, как прозвали его камчатцы, прошла успешно, сообщает пресс-служба правительства края.

"В полете, который длился чуть больше трех часов, Умка хорошо себя вел, был в сознании, но не раскачивал клетку. Вертолет приземлился недалеко от мыса Наварин на берегу Тихого океана", - говорится в сообщении.

После того, как клетку выгрузили, Ми-8 перелетел на безопасное расстояние, а охотоведы приступили к финальной части операции.

"Заранее положив рыбу в ста метрах от медведя, специалисты распределились по территории, после чего открыли дверь клетки и выпустили зверя. Умка практически сразу вышел из клетки и, даже не обернувшись на прощание, убежал", - отмечается в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что спецоперация по эвакуации белого медведя была организована по инициативе губернатора Камчатского края Владимира Илюхина.