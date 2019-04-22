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22.04.19 08:16
Задержан седьмой из девяти сбежавших из СИЗО в Туве
"В результате оперативно-розыскных мероприятий мужчина 1985 года рождения обнаружен сотрудниками МВД по республике Тыва в селе Кызыл-Мажалык Барун-Хемчикского района во дворе одного из домов, по улице Чургуй-оола и доставлен в полицию", - сказала И.Волк.
Таким образом, на свободе остаются еще двое сбежавших, они находятся в розыске.
Как сообщалось, 14 апреля из помещения изолятора временного содержания Межмуниципального отдела МВД России "Барун-Хемчикский" совершили побег девять задержанных, причинив телесные повреждения дежурному сотруднику. Для координации действий сотрудников полиции в Межмуниципальном отделе МВД России "Барун-Хемчикский" был развернут Оперативный штаб МВД по Республике Тыва, который возглавил министр внутренних дел по республике генерал-майор полиции Александр Щур.
В первые дни проведения оперативно-розыскных мероприятий были задержаны шестеро сбежавших. Работа по установлению местонахождения еще двоих продолжается.
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