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22.04.19 08:18

Россияне меньше всего хотят работать медиками, а больше всего - руководителями

© РИА Новости. Александр Гальперин
22 апреля. Interfax-Russia.ru - Ученые Санкт-Петербургского государственного университета завершили масштабный проект, посвященный исследованию рынка труда, сообщила пресс-служба вуза.

Результаты исследования показали, что число резюме в 1,1 раза выше числа вакансий, причем спрос на рабочее место в регионах неравномерный. Так, наибольший дефицит кадров наблюдается в Нижегородской области - 0,6 резюме на одну вакансию, а также в Рязанской (0,3) и Кировской (0,35) областях.

В Петербурге - наоборот, не хватает рабочих мест - 1,86 резюме приходится на одну вакансию. Самый большой переизбыток кадров зафиксирован в Ненецком автономном округе - 5,92 резюме на вакансию.

Большинство соискателей хотят получать от 30 до 50 тысяч рублей. Меньше всего потенциальные работники желают трудиться в сфере консультирования (0,16 резюме на вакансию), медицине (0,28) и быть рабочим персоналом (0,2). Больше всего резюме приходится на такие профессиональные области, как искусство и медиа (2,08 на вакансию), а также высший менеджмент (2,8).

В рамках исследования установлено, что пользователи соцсетей считают фриланс механизмом, позволяющим "умелым" людям в регионах заработать. Он ассоциируется со словами "развитие", "бизнес", "заниматься любимым делом". При этом фриланс противопоставлен понятию "работа" и тесно связан с независимостью, но в то же время и со сферой неопределенности - "что-то, где-то, как-то".

"Самозанятость работники воспринимают как способ повысить свой доход и самостоятельно планировать рабочий график. Понятие "пенсия" в сообщениях о фрилансе и самозанятости отсутствует, а слово "реформа" и словосочетание "изменения в законодательстве" встречаются в нейтральном и позитивном контексте", - говорится в сообщении.

Исследование было выполнено по заказу Всероссийского научно-исследовательского института труда Минтруда и соцзащиты России, а результаты проекта представлены в рамках сессии исследовательской сети институтов труда стран БРИКС в 2018 году.

Кроме того, ученые СПбГУ по итогам своей работы создали "Базу данных для оценки социальных установок и диспозиций населения РФ в отношении новых форм занятости", которая зарегистрирована как объект интеллектуальной собственности в Роспатенте.

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