Заморозки в Кабардино-Балкарии продлятся до вторника

22.04.19 08:23

© РИА Новости. Владимир Астапкович

22 апреля. Interfax-Russia.ru - Заморозки прогнозируются в ближайшие два дня на территории Кабардино-Балкарии, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по КБР.

"В ночные и утренние часы 22 и 23 апреля на территории Кабардино-Балкарии сохранятся заморозки в воздухе и на поверхности почвы -1...-3°С", - говорится в сообщении.

Также отмечается угроза повреждения и гибели сельхоз культур, возможность повреждения цветущих и распустившихся почек ранних косточковых культур.