Бывшие предправления и президент банка "Югра" заключены под домашний арест

22.04.19 08:35

© РИА Новости. Владимир Федоренко

22 апреля. Interfax-Russia.ru - Бывший председатель правления банк "Югра" (MOEX: UGRB) Дмитрий Шиляев и экс-президент кредитной организации Алексей Нефедов отправлены под домашний арест в рамках дела о растрате 7,5 млрд рублей.

"Постановлением от 19 апреля удовлетворено ходатайство органов следствия об избрании в отношении Шиляева меры пресечения в виде домашнего ареста на два месяца", - сообщили "Интерфаксу" в Басманном суде Москвы.

Аналогичная мера пресечения, по данным суда, избрана А.Нефедову.

Как сообщалось, в пятницу Басманный суд заключил под домашний арест до 18 июня основного акционера "Югры" Алексея Хотина, удовлетворив соответствующее ходатайство следствия.

В уголовном деле речь идет о растрате более 7,5 млрд рублей (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Согласно материалам, оглашенным в суде, в нем упоминаются семь установленных фигурантов. Потерпевший стороной признан банк "Югра" в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

ЦБ с 10 июля 2017 года ввел в "Югре" временную администрацию в лице АСВ и мораторий на удовлетворение требований кредиторов, что является страховым случаем. Лицензию у "Югры" ЦБ отозвал с 28 июля 2017 года.

Арбитражный суд Москвы 25 сентября 2018 года признал банк "Югра" банкротом. Активы банка на эту дату составили 34,007 млрд рублей, обязательства - 194,868 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что активы банка на дату отзыва лицензии составляли 197,2 млрд рублей, обязательства - 199,3 млрд рублей, то есть "дыра" составляла 2,1 млрд рублей. После проведения обследования временной администрацией "дыра" в капитале "Югры" выросла до 143 млрд рублей (активы составляли 56,3 млрд рублей, обязательства - 199,3 млрд рублей).

Крах "Югры" стал крупнейшим страховым случаем в истории РФ с выплатами вкладчикам около 173 млрд рублей. Банк "Югра", основным собственником которого являлся бизнесмен Алексей Хотин, на конец первого квартала 2017 года занимал 33-е место по размеру активов и 12-е место по объему средств физлиц в рэнкинге "Интерфакс-100".

А.Хотину принадлежит также ряд нефтяных активов, в том числе Exillon Energу.