Около 267 тыс. летних растений высадят весной на площадях и улицах Новгорода

22.04.19 08:37

© РИА Новости. Алексей Сухоруков

22 апреля. Interfax-Russia.ru - Цветоводы весной высадят в Великом Новгороде около 267 тыс. летних растений, говорится в сообщении на сайте мэрии.

Всего посадки займут около 5 тыс. кв. м. Контракт стоимостью около 8 млн руб. на оформление и содержание цветников выиграл один из новгородских индивидуальных предпринимателей.

При наступлении благоприятной погоды цветоводы начнут посадку виолы на центральной площади города и у зала Воинской славы. "На Вокзальной площади и у Кремлевского парка уже дали всходы тюльпаны. 13,3 тыс. луковиц тюльпанов высадили здесь в прошлом году", - сообщает мэрия.

В общей сложности планируется озеленить 44 точки на улицах и площадях. Кроме того, муниципальное учреждение "Городское хозяйство" проведет обрезку деревьев на 13 улицах и спилит там аварийные деревья.