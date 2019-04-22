Четыре семьи лишились крова из-за пала трава под Тулой

22.04.19 09:52

© РИА Новости. Евгений Епанчинцев

22 апреля. Interfax-Russia.ru - Пожар уничтожил жилой дом на четыре семьи в городе Донском Тульской области, сообщила пресс-служба регионального правительства.

"По предварительным данным, пожар возник на одном из полей Узловского района, затем перекинулся на стоявший рядом дом, который находился на территории Донского. В доме полностью сгорела крыша. В результате пожара никто не пострадал. В доме проживали четыре семьи", - говорится в сообщении.

По поручению губернатора Алексея Дюмина его первый заместитель Вячеслав Федорищев проконтролировал ситуацию с расселением жителей сгоревшего в Донском многоквартирного дома.

По словам главы администрации Донского Руслана Бутова, жителям было предложено временное расселение в гостинице города.

Ситуация находится на контроле регионального управления МЧС России, руководства области и города.

По данным пресс-службы регионального управления МЧС России, пожар произошел накануне днем в многоквартирном доме на улице Строительная в Донском. Тушение пожара заняло около часа. Погибших и пострадавших в результате пожара нет.

"В результате происшествия в доме сгорела кровля по всей площади, прогорело потолочное перекрытие над тремя квартирами. В квартирах частично закоптились стены и потолок", - отметили в пресс-службе.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 13 человек и 6 единиц техники.

По предварительной информации, дом загорелся от сарая, стоящего рядом с ним. Причина пожара устанавливается.