Два круизных лайнера впервые одновременно пришвартовались во Владивостоке

22.04.19 08:45

© РИА Новости. Виталий Аньков

22 апреля. Interfax-Russia.ru - Круизные лайнеры "Costa NeoRomantica" и "Westerdam" в понедельник пришвартовались у Морского вокзала Владивостока, передал корреспондент агентства "Интерфакс - Дальний Восток" с места события.

По данным администрации Приморского края, это первый случай в современной истории Владивостока, когда порт принимает два океанских лайнера одновременно.

На борту обоих судов находятся почти 4,5 тысячи иностранных туристов. Из них 2,5 тысячи - граждане Республики Корея, которые путешествуют на "Costa NeoRomantica", еще около двух тысяч - американцы и австралийцы, которые прибыли на лайнере "Westerdam".

"Westerdam" под флагом Королевства Нидерланды впервые посещает Владивосток, в Приморье он прибыл из японского порта Канадзава. На лайнере - 11 палуб, на борту путешественникам предлагается широкий спектр развлечений. Гордость лайнера - коллекция произведений искусств, которая включает в себя изображения исторических голландских кораблей, коллекцию известняковых фигурок из Эквадора, сделанных более 5000 лет назад, портрет работы Энди Уорхола и уникальные скульптуры Сюзанны Холт.

Всего в этом сезоне порт посетят 15 пассажирских лайнеров. Среди них - уже побывавшие во Владивостоке "Costa Serena", "Ocean Dream" и "Diamond Princess". Впервые дальневосточную столицу посетят голладский лайнер " Maasdam", а также морские гиганты "Spectrum of the Seas" и "Quantum of the Seas" компании "Royal Caribbean". Кроме того, в дни проведения V Восточного экономического форума для размещения участников в дальневосточную столицу прибудет лайнер, который на несколько дней превратится в плавучую гостиницу.