|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
22.04.19 09:35
В списки потерявших имущество из-за пожаров в Забайкалье включено 400 человек
"По состоянию на 17 часов 20 апреля, в результате перехода огня на населенные пункты пострадавшими считаются свыше 400 человек. Данные списки постоянно уточняются", - говорится в сообщении.
Ранее со ссылкой на МЧС России сообщалось о 340 пострадавших.
На местах были созданы специальные комиссии, организован обход семей, пострадавших от пожаров, как размещенных в пунктах временного пребывания, так и поселившихся у родственников.
Специалисты совместно с психологами индивидуально работают с каждым пострадавшим, выясняют ущерб, решают вопросы по восстановлению утерянных при пожаре документов.
"Также мы составляем списки граждан для определения потребности в материальной и финансовой помощи. Информация из некоторых районов еще поступает - сказывается отсутствие связи, электроснабжения в некоторых населенных пунктах", - сообщила заместитель председателя правительства Забайкальского края по социальным вопросам Аягма Ванчикова.
В крае организована работа пунктов помощи пострадавшим, также открыт расчетный счет Фонда поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, куда уже начали поступать денежные средства. Кроме того, на днях в Забайкалье прибудет гуманитарный груз из соседней Бурятии.
"Что касается финансовой помощи, мы активно работаем над тем, чтобы в ближайшие дни люди получили выплаты единовременной материальной помощи в размере 10 тыс. рублей", - отметила Аягма Ванчикова.
Помощь пострадавшим от пожаров жителям Забайкалья в круглосуточном режиме оказывают психологи, рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.
"В настоящее время в регионе действует два пункта временного размещения (ПВР), в которых находятся 39 человек, в том числе 19 детей. Многие покинувшие свое жилье граждане разъехались по родственникам", - говорится в сообщении.
Специалисты работают на телефоне "горячей линии" и выезжают в ПВР.
"Психологи МЧС совместно со специалистами-психологами краевых медицинских учреждений будут работать до ликвидации чрезвычайной ситуации. Профессиональные консультации помогут гражданам пережить чрезвычайную ситуацию и получить необходимую помощь и поддержку", - отмечается в сообщении.
Как сообщалось, к степной пожар из Монголии уничтожил 111 домов, из них 91 жилой и 20 нежилых, 35 надворных построек в 15 населенных пунктов в Забайкалье - города Балей и Борзя, села Среднеаргунск, Унда, Хада-Булак, Тасырхой, Чиндант-2, Чиндагатай, Шара, Шаракан, Усть-Ималка, Бырка, Гарда, Дылбырхей, Цугол. Сгорело также 12 животноводческих стоянок, погибло 30 голов крупного рогатого скота.
"Несколько населенных пунктов пострадали от крупного степного пожара, пришедшего из Монголии. Остальные - от степных палов, причиной которых стало неосторожное обращение с огнем самих местных жителей", - отметил сотрудник пресс-службы МЧС.
По данным ведомства, более 300 человек остались без жилья. Различные травмы, как сообщили в краевом Минздраве, получили 34 человека.
Ранее сообщалось о 29 пострадавших.
"Еще пять человек за последние сутки с различными травмами, вследствие природных пожаров, получили амбулаторную помощь в Балейской центральной районной больнице. Всего с момента возникновения чрезвычайной ситуации в разных районах были травмированы 34 забайкальца", - говорится в пресс-релизе.
Отмечается, что восемь пострадавших получили тяжелые и средней степени травмы, всех их санитарной авиацией доставили в Читу. Пациентов госпитализировали в отделении реанимации краевого ожогового центра, они получают противошоковую терапию, их состояние стабилизировано.
По прогнозу синоптиков в понедельник в Забайкалье сохранится ветреная погода, с порывами 18-23 м/с. В регионе введен режим ЧС.
21 апреля на дежурство в Забайкальский край прибыли два самолета Бе-200 и два вертолета Ми-8 МЧС с водосливными устройствами, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.
"В настоящее время угрозы населенным пунктам нет, оперативные группы МЧС контролируют ситуацию. Наши сотрудники несут дежурство не в самих поселках, а на возвышенностях вблизи них, чтобы заранее заменить степной пожар и принять меры для защиты. Воздушные суда находятся в готовности вылететь на защиту населенных пунктов в случае природного пожара", - сказал сотрудник пресс-службы.
По его словам, аэромобильная группировка МЧС в Забайкалье, состоящая из 70 человек и 10 единиц техники, разделена на семь групп, которые работают в Нерчинском, Оловяннинском, Борзинском, Краснокаменском и Ононском районах.
"Все очаги возгорания в населенных пунктах к данному моменту ликвидированы, пожарные занимаются проливкой и разборкой сгоревших конструкций", - уточнил представитель МЧС.
После чрезвычайной ситуации в Забайкалье, связанной с пожарами, краевая прокуратура возбудила несколько уголовных дел. Органы дознания установили пять возможных случаев возникновения пожаров по причине неосторожного обращения с огнем, сообщили в прокуратуре края.
"По всем из них возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 168 УК РФ (уничтожение или повреждение имущества по неосторожности)", - говорится в сообщении.
В частности, по указанию прокурора Дульдургинского района орган дознания возбудил в субботу уголовное дело по факту возгорания имущества на двух чабанских стоянках с причинением крупного ущерба.
На местах пожаров следователи-криминалисты совместно с другими специалистами проведут осмотры мест происшествий с применением криминалистической техники. Также следователи планируют изъять документы в органах местного самоуправления, районных администрациях, касающихся обеспечения безопасности. По результатам проведения проверок будут приняты процессуальные решения.
|
Interfax-Russia.ru – Суд перевел обвиняемого в мошенничестве основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви под домашний арест.
.
Interfax-Russia.ru – Мосгорсуд освободил режиссера Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста. Он намерен вернуться к работе в театре.
.
Interfax-Russia.ru - Истощенная девочка найдена в московской квартире. Череда аналогичных происшествий с детьми в разных городах РФ ставит под вопрос эффективность служб опеки.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket