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В списки потерявших имущество из-за пожаров в Забайкалье включено 400 человек

© РИА Новости. Евгений Епанчинцев
22 апреля. Interfax-Russia.ru - Министерство труда и социальной защиты Забайкальского края уточняет списки людей, пострадавших от пожаров в регионе, сообщает пресс-служба ведомства.

"По состоянию на 17 часов 20 апреля, в результате перехода огня на населенные пункты пострадавшими считаются свыше 400 человек. Данные списки постоянно уточняются", - говорится в сообщении.

Ранее со ссылкой на МЧС России сообщалось о 340 пострадавших.

На местах были созданы специальные комиссии, организован обход семей, пострадавших от пожаров, как размещенных в пунктах временного пребывания, так и поселившихся у родственников.

Специалисты совместно с психологами индивидуально работают с каждым пострадавшим, выясняют ущерб, решают вопросы по восстановлению утерянных при пожаре документов.

"Также мы составляем списки граждан для определения потребности в материальной и финансовой помощи. Информация из некоторых районов еще поступает - сказывается отсутствие связи, электроснабжения в некоторых населенных пунктах", - сообщила заместитель председателя правительства Забайкальского края по социальным вопросам Аягма Ванчикова.

В крае организована работа пунктов помощи пострадавшим, также открыт расчетный счет Фонда поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, куда уже начали поступать денежные средства. Кроме того, на днях в Забайкалье прибудет гуманитарный груз из соседней Бурятии.

"Что касается финансовой помощи, мы активно работаем над тем, чтобы в ближайшие дни люди получили выплаты единовременной материальной помощи в размере 10 тыс. рублей", - отметила Аягма Ванчикова.

Помощь пострадавшим от пожаров жителям Забайкалья в круглосуточном режиме оказывают психологи, рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

"В настоящее время в регионе действует два пункта временного размещения (ПВР), в которых находятся 39 человек, в том числе 19 детей. Многие покинувшие свое жилье граждане разъехались по родственникам", - говорится в сообщении.

Специалисты работают на телефоне "горячей линии" и выезжают в ПВР.

"Психологи МЧС совместно со специалистами-психологами краевых медицинских учреждений будут работать до ликвидации чрезвычайной ситуации. Профессиональные консультации помогут гражданам пережить чрезвычайную ситуацию и получить необходимую помощь и поддержку", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, к степной пожар из Монголии уничтожил 111 домов, из них 91 жилой и 20 нежилых, 35 надворных построек в 15 населенных пунктов в Забайкалье - города Балей и Борзя, села Среднеаргунск, Унда, Хада-Булак, Тасырхой, Чиндант-2, Чиндагатай, Шара, Шаракан, Усть-Ималка, Бырка, Гарда, Дылбырхей, Цугол. Сгорело также 12 животноводческих стоянок, погибло 30 голов крупного рогатого скота.

"Несколько населенных пунктов пострадали от крупного степного пожара, пришедшего из Монголии. Остальные - от степных палов, причиной которых стало неосторожное обращение с огнем самих местных жителей", - отметил сотрудник пресс-службы МЧС.

По данным ведомства, более 300 человек остались без жилья. Различные травмы, как сообщили в краевом Минздраве, получили 34 человека.

Ранее сообщалось о 29 пострадавших.

"Еще пять человек за последние сутки с различными травмами, вследствие природных пожаров, получили амбулаторную помощь в Балейской центральной районной больнице. Всего с момента возникновения чрезвычайной ситуации в разных районах были травмированы 34 забайкальца", - говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что восемь пострадавших получили тяжелые и средней степени травмы, всех их санитарной авиацией доставили в Читу. Пациентов госпитализировали в отделении реанимации краевого ожогового центра, они получают противошоковую терапию, их состояние стабилизировано.

По прогнозу синоптиков в понедельник в Забайкалье сохранится ветреная погода, с порывами 18-23 м/с. В регионе введен режим ЧС.

21 апреля на дежурство в Забайкальский край прибыли два самолета Бе-200 и два вертолета Ми-8 МЧС с водосливными устройствами, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

"В настоящее время угрозы населенным пунктам нет, оперативные группы МЧС контролируют ситуацию. Наши сотрудники несут дежурство не в самих поселках, а на возвышенностях вблизи них, чтобы заранее заменить степной пожар и принять меры для защиты. Воздушные суда находятся в готовности вылететь на защиту населенных пунктов в случае природного пожара", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, аэромобильная группировка МЧС в Забайкалье, состоящая из 70 человек и 10 единиц техники, разделена на семь групп, которые работают в Нерчинском, Оловяннинском, Борзинском, Краснокаменском и Ононском районах.

"Все очаги возгорания в населенных пунктах к данному моменту ликвидированы, пожарные занимаются проливкой и разборкой сгоревших конструкций", - уточнил представитель МЧС.

После чрезвычайной ситуации в Забайкалье, связанной с пожарами, краевая прокуратура возбудила несколько уголовных дел. Органы дознания установили пять возможных случаев возникновения пожаров по причине неосторожного обращения с огнем, сообщили в прокуратуре края.

"По всем из них возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 168 УК РФ (уничтожение или повреждение имущества по неосторожности)", - говорится в сообщении.

В частности, по указанию прокурора Дульдургинского района орган дознания возбудил в субботу уголовное дело по факту возгорания имущества на двух чабанских стоянках с причинением крупного ущерба.

На местах пожаров следователи-криминалисты совместно с другими специалистами проведут осмотры мест происшествий с применением криминалистической техники. Также следователи планируют изъять документы в органах местного самоуправления, районных администрациях, касающихся обеспечения безопасности. По результатам проведения проверок будут приняты процессуальные решения.

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