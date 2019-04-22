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22.04.19 09:39

Ученые Якутии проводят исследования по клонированию древнего жеребенка

© РИА Новости. Виталий Аньков
22 апреля. Interfax-Russia.ru - Международная команда ученых приступила к поискам активнойклетки, из которой смогли бы клонировать древнего жеребенка, тушу которого нашли в Верхоянском районе Якутии в прошлом году, сообщает пресс-служба Северо-Восточного федерального университета (СВФУ).

Корейские и якутские ученые, которые исследуют возможность клонирования животного, отмечают, что сохранность верхоянского жеребенка наилучшая из всех изученных.

"В сентябре 2018 года были взяты образцы шерсти, мягких тканей и биологических жидкостей древнего жеребенка. В настоящее время идет пробоподготовка изъятого материала. Визуально сохранность данного древнего объекта уникальна. Анатомически сохранены практически все внутренние органы, но результаты морфологического исследования покажут степень сохранности архитектоники тканей и клеток в условиях вечной мерзлоты", - приводятся в сообщении слова профессора СВФУ Даримы Гармаевой.

Она уточнила, что изучение и оценка сохранности клеточно-тканевых структур древних животных из вечной мерзлоты необходимы для развития технологий криоконсервации целых органов.

"Жеребенок жил на Земле 42 тыс. лет назад. Изучение древнего животного показало, что ему было всего от одной до двух недель от роду", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что в 2018 году на знаменитом Батагайском термокарстовом котловане в Верхоянском районе Якутии ученые обнаружили полностью сохранившуюся и замороженную в вечной мерзлоте тушу жеребенка ископаемой лошади. Отмечалось, что жеребенку примерно 3 месяца.

Ценность уникальной находки в том, что известны погребенные слои, откуда вытаивал жеребенок, а значит можно изучать среду обитания, в которой существовало животное.

"У жеребенка полностью сохранился шерстный покров темно-коричневого цвета, грива, хвост и внутренние органы. Видимых повреждений нет. Эта первая в мире находка ископаемой лошади подобной сохранности и такого юного возраста", - сообщал заведующий Музея мамонта СВФУ Семен Григорьев.

Термокарстовая котловина в многолетней мерзлоте Батагайка находится у подножия горы Киргилях в Верхоянском районе, в семи километрах от поселка Батагай. Ее глубина составляет до 100 метров, ширина - 800 метров, длина - более километра.

Корейский фонд биотехнологий Sooam - единственное в мире научное учреждение, где занимаются клонированием собак и других животных. "Выпускники" успешно служат в Корее, США, Китае и других странах при поиске взрывчатки и наркотиков, в аэропортах и местах массового скопления людей.

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