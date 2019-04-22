Главу отдела ГИБДД в Челябинской области уволят за ДТП в пьяном виде

22.04.19 09:44

© РИА Новости. Алексей Сухоруков

22 апреля. Interfax-Russia.ru - Сотрудники ГУ МВД по Челябинской области начали проверку по факту участия в дорожной аварии находившегося в состоянии опьянения начальника отдела ГИБДД Чебаркуля, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе регионального ГУ МВД в понедельник.

"ДТП с участием руководителя ГИБДД Чебаркуля произошло в ночь на воскресенье. Столкнулись два автомобиля на дороге, пострадавших в результате аварии нет, автомобили получили механические повреждения. По предварительным данным, сотрудник ГИБДД находился в состоянии опьянения", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что по данному факту начата служебная проверка.

"По результатам проверки сотрудник будет уволен из полиции по отрицательным мотивам. Кроме того, в отношении его руководителей будут приняты меры дисциплинарного взыскания", - отметили в пресс-службе