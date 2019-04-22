Двое из пяти жителей Башкирии, пострадавших при пожаре на "Нижнекамскнефтехиме", остаются в больнице

22.04.19 09:55

© РИА Новости. Варвара Гертье

22 апреля. Interfax-Russia.ru - Двое из пяти жителей Башкирии, получивших ожоги при пожаре в Нижнекамске, доставлены в республиканскую клиническую больницу Казани, сообщил председатель регионального Госкомитета по ЧС Фарит Гумеров в понедельник.

"Двое из пяти пострадавших из Нижнекамска госпитализированы в республиканскую клиническую больницу Казани, остальные трое пострадавших доставлены в реанимационное отделение 18-й больницы Уфы. Родственникам пострадавших предложена психологическая помощь", - сказал он на оперативном совещании в правительстве Башкирии.

Ф.Гумеров уточнил, что пять пострадавших жителей Башкирии выполняли капремонт воспламенившейся установки в Нижнекамске.

В свою очередь сотрудник пресс-службы Минздрава Башкирии сообщил агентству "Интерфакс-Поволжье" о положительной динамике у троих пострадавших, доставленных в Уфу в субботу.

"Один из пострадавших переведен в отделение, состояние средней тяжести. По второму также решается вопрос о переводе в отделение из реанимации. Третий пациент остается в реанимации, его состояние оценивается как тяжелое с положительной динамикой", - сказал собеседник агентства.

19 апреля в результате факельного горения в ходе ремонтных работ на заводе изопрена-мономера ПАО "Нижнекамскнефтехим" пострадали 17 работников двух подрядных организаций, в числе которых были жители Башкирии.

Возгорание потушили. По предварительным данным, ущерб, нанесенный производству, незначительный, на дальнейшей работе завода это не отразится.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 143 УК РФ (Нарушение требований охраны труда).