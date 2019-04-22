Экс-глава ростовского филиала Россельхозбанка задержан по делу о мошенничестве

22.04.19 09:58

© РИА Новости. Игорь Зарембо

22 апреля. Interfax-Russia.ru - Уголовное дело возбуждено в отношении бывшего директора ростовского филиала Россельхозбанка (РСХБ) Игоря Пятигорца, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество совершенное группой лиц или в особо крупном размере")", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь, информированный источник сообщил агентству "Интерфакс-Юг", что И.Пятигорец был задержан 19 апреля в Ростове-на-Дону в рамках расследования уголовного дела, связанного с мошенническими действиями в банке.

"Задержание связано с уголовным делом, которое было возбуждено около двух лет назад, оно связано с выдачей сотрудниками банка заведомо невозвратных кредитов. По месту жительства И.Пятигорца проведены обыски", - сказал собеседник агентства.

И.Пятигорец по собственному желанию покинул пост главы ростовского филиала РСХБ в конце марта 2017 года. Он также был депутатом Законодательного собрания Ростовской области V созыва - до сентября 2018г, когда состоялись выборы в парламент региона VI созыва.

Как сообщалось ранее, в начале весны 2017 года полицейские задержали пятерых работников одного из банков Ростова-на-Дону, которые выдавали кредиты фиктивным организациям. По данным правоохранительных органов, займы были заведомо невозвратными, а документы о наличии и стоимости залогового имущества были подложными. Сумма ущерба предприятию составила около 200 млн рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество).