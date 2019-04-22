Более 50 зданий остались без тепла из-за коммунальной аварии в Хабаровске

22.04.19 10:02

© РИА Новости. Александр Кряжев

22 апреля. Interfax-Russia.ru - В Хабаровске в результате порыва на теплотрассе без тепла и горячей воды оказалось 35 жилых домов, медицинское учреждение и около 10 административных зданий, сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) города.

"Отключение произошло сегодня утром. Без тепла и горячей воды остались жители ряда домов по улицам Запарина, Дзержинского, Амурский бульвар, Серышева, Шеронова", - сказал представитель ЕДДС.

По его словам, к теплу и горячей воде эти здания будут подключены 26 апреля, вместе с домами, которые будут отключены 22 апреля планово в рамках ежегодных температурных испытаний теплотрасс.

По данным синоптиков, с 22 по 26 апреля средняя температура воздуха в Хабаровске составит +10-14 градусов днем и около 0 градусов ночью. 23 апреля в городе возможен небольшой дождь.