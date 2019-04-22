Самолет Бе-200 и спасателей из Хабаровска планируют задействовать в Приамурье на майские праздники

22.04.19 10:06

© РИА Новости. Михаил Мокрушин

22 апреля. Interfax-Russia.ru - Власти Амурской области для охраны населенных пунктов от природных пожаров намерены задействовать в период майских праздников группу Амурского спасательного центра из Хабаровска и самолет-амфибию.

Оценка ситуации с природными пожарами в регионе была дана в понедельник на совещании под руководством губернатора Василия Орлова, отмечает пресс-служба регионального правительства.

В период майских праздников решено организовать дополнительные силы и средства за счет областной и федеральной пожарной охраны.

"Планируется привлечь порядка 70 человек из Амурского спасательного центра (Хабаровск). В прошлом году подобная практика применялась благодаря нахождению пожарных, тогда благодаря этому удалось отбить от огня два села в Серышевском районе. Также для дежурства на майские праздники планируется привлечь вертолет - Ми-8 и самолет Бе-200", - приводятся в сообщении слова главы Минлесхоза Алексея Венглинского.

На сегодняшний день имеется резерв из более 900 человек, к работе готовы три самолета и два вертолета. С начала пожароопасного сезона в Приамурье уже зарегистрировано 160 природных пожаров на площади 39 тыс га. На прошлой неделе огонь вплотную подходил к селу, санаторию и детскому лагерю в Благовещенском районе.

За нарушение особого противопожарного режима и плохую подготовку к нему составлено более 1,3 тыс. протоколов, общая сумма штрафов - 3,7 млн рублей, взыскано порядка 900 тыс. руб. По остальным материалам ведется административное расследование.