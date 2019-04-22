Расчеты С-300 из Сибири провели учебно-боевые стрельбы в Астраханской области

22.04.19 10:10

© РИА Новости. Павел Лисицын

22 апреля. Interfax-Russia.ru - Боевые стрельбы расчетов систем С-300 зенитной ракетной бригады Центрального военного округа прошли на полигоне "Ашулук" в Астраханской области, сообщает в понедельник пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

Всего на учениях были задействованы более 250 военнослужащих и около 70 единиц вооружения и специальной техники, в том числе радиолокационные станции и машины обеспечения.

"Подразделения были переброшены в район учений из Хакасии, преодолев расстояние около 4 тыс. км", - говорится в сообщении.

Военнослужащие провели противовоздушный бой, уничтожив около десяти ракет-мишеней типа "Армавир", "Бекас", "Стриж", имитирующих баллистические и крылатые ракеты, а также цели, летящие на малых и предельно малых высотах. Отработка учебно-боевых задач проводилась в сложной радиопомеховой обстановке, сообщили в пресс-службе округа.