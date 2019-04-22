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22.04.19 10:19

Тульская область и "Яндекс" договорились о сотрудничестве

Фото пресс-службы администрации Тульской области
22 апреля. Interfax-Russia.ru - Правительство Тульской области и компания "Яндекс" подписали соглашение о сотрудничестве в рамках национальных проектов "Образование" и "Цифровая экономика", сообщила пресс-служба облправительства.

Документ подписали министр по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области Ярослав Раков, министр образования Тульской области Алевтина Шевелева, директор проекта "Яндекс.Лицей" Марина Суслова и директор проекта "Яндекс. Учебник" Дмитрий Растворов.

"В рамках нацпроектов "Образование" и "Цифровая экономика" компания "Яндекс" способствует внедрению цифрового образования и инструментов электронного обучения для детей Тульской области. Данное соглашение позволит Тульской области увеличить количество площадок, работающих по проекту "Яндекс.Лицей" по всей области, а также участвовать во всех дополнительных образовательных сервисах Яндекса", - говорится в сообщении.

В октябре 2018 года в детском технопарке "Кванториум" Тулы был открыт первый в регионе "Яндекс.Лицей" для учащихся 8-9 классов. В нынешнем учебном году здесь работают три группы по 12 человек. Детей учат работать на высоком языке программирования высокого уровня Python. Занятия для учащихся бесплатны.

Также Тульская область приняла участие во внедрении сервиса для начальной школы "Яндекс.Учебник". С сервисом работают более 800 учителей, 5,6 тыс. учеников из 263 школ области. Сервис включает задания по математике и русскому языку для начальной школы с автоматической проверкой и обратной связью. Они разработаны на основе примерных рабочих программ по предметам и с учётом Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования.

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