Этнографический музей Ингушетии признан самым высотным в стране

22.04.19 10:19

Фото с официального сайта Республики Ингушетия

22 апреля. Interfax-Russia.ru - Этнографический музей ингушской истории открывшийся в субботу в день торжеств по случаю 25-летия возрожденного ингушского Магаса и 1076-летия древнего города Международным агентством регистрации рекордов признан самым высоким в мире, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе руководителя региона.

"В России в городе Магас зарегистрирован новый рекорд: самым высоким этнографическим музеем в мире является открываемый сегодня музей в Башне согласия. Зарегистрированная высота составляет 99,97 метра", - процитировал агентству "Интерфакс-Юг "гендиректора Международного агентства регистрации рекордов "Интеррекорд " Влада Копылова сотрудник пресс-службы.

По его словам, во время открытия В.Копылов вручил сертификаты о рекорде главе региона Юнус-Беку Евкурову и мэру Магаса Беслану Цечоеву.

Он отметил, что музей расположен в здании Башни согласия - увеличенной в четыре раза копии средневековой ингушской боевой башни, которая была построена в 2013 году на площади Алания в столице республики.

Он разбит по этажам, каждый из которых имеет свое предназначение. Первый этаж музея выполняет функцию ознакомительного характера, на стенах размещены картины в хронологической последовательности исторического развития Ингушетии.

"На втором этаже мы создали Зал заседаний Совета старейшин тейпов, на четвертом и третьем этажах отражен период средневековья - мы воссоздали условия быта и жизни средневековых ингушей, их жилища со всеми настоящими предметами быта, которые некогда использовали наши предки. А на пятом этаже расположена одна из самых высоких смотровых площадок на Северном Кавказе ", - сказал столичный мэр Беслан Цечоев.

По словам Ю.-Б Евкурова, музей обязан выполнять функцию просвещения, быть не только местом хранения древних артефактов, но и образовательным центром.

"Уверен, что открытие музея будет содействовать популяризации нашей истории и этнографии. Очень важен, на мой взгляд, её серьёзный образовательный, просветительский потенциал, значимая роль в укреплении непреходящих нравственных, патриотических ценностей, особенно среди молодёжи. Поэтому советую нашему министерству образования включить в школьную программу обязательное проведение нескольких уроков в год на базе данного и других музеев республики", - сказал ингушский лидер.

15 апреля 2019 года Магасу исполнилось 1076 лет и 25 лет современной столице Ингушетии. В связи с тем, что день рождения города выпал на рабочий день, празднование проводится в субботу, 20 апреля.

Современный Магас был основан указом первого президента Ингушетии Руслана Аушева в 1994 году на месте разрушенной в 1239 году столицы. Определяющим же нормативным актом стал указ "О строительстве столицы Республики Ингушетия", подписанный 15 апреля 1994 года президентом РФ Борисом Ельциным.

26 декабря 2000 года президентом РФ Владимиром Путиным был подписан федеральный закон "О присвоении столице Республики Ингушетия наименования - Магас". Именно 26 декабря Магас стал столицей Ингушетии, заменив в этом качестве Назрань.