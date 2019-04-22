Сахалинские специалисты создадут глубоководные сейсмостанции для Камчатки

22.04.19 10:25

© РИА Новости. Евгений Биятов

22 апреля. Interfax-Russia.ru - Специалисты сахалинского Специального конструкторского бюро средств автоматизации морских исследований (СКБ САМИ) создадут глубоководные сейсмостанции для Камчатки, сообщает в понедельник пресс-служба Института вулканологии и сейсмологии (ИВиС) Дальневосточного отделения (ДВО) РАН.

"Заключен договор о научно-техническом сотрудничестве между СКБ САМИ и Институтом вулканологии и сейсмологии", - цитирует пресс-служба директора ИВиС Алексея Озерова.

По словам А.Озерова, конструкторское бюро САМИ располагает всеми необходимыми ресурсами, как техническими, так и интеллектуальными, для создания уникальной глубоководной аппаратуры для проекта ИВиС по предупреждению последствий землетрясений.

"Перед конструкторами стоит очень сложная, но интересная задача - создать сейсмостанции, которые на протяжении 10-15 лет будут работать в условиях высокого давления и агрессивной среды на глубинах до 3 км в Тихом океане", - сказал директор.

Он напомнил, что проект ИВиС основан на оперативной регистрации и анализе уже начавшегося сейсмического события. Метод базируется на использования временного промежутка между началом землетрясения и подходом разрушительной сейсмической волны к населенным пунктам. Предполагается размещение вдоль восточного побережья Камчатки сети подводных сейсмостанции, которые с началом сейсмического события будут передавать сигнал тревоги. Оперативное оповещение даст возможность предупредить о разрушительной сейсмической волне за 20-150 секунд до ее подхода - сработают устройства, блокирующие опасные производства, люди смогут покинуть здания до их обрушения.

Специальное конструкторское бюро САМИ стало одним из первых исследовательских центров России, заявивших о своем намерении принять участие в разрабатываемом Институтом вулканологии и сейсмологии проекте по изучению механизма зоны перехода океан-континент для включения в национальный проект "Наука".

"Перед нами стоит задача создания системы комплексной безопасности. Поэтому придание такому проекту межрегионального, а в дальнейшем и международного статуса имеет очень высокие перспективы", - приводятся в сообщении слова директора СКБ САМИ Константина Молчанова.

Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН по предложению министра науки и высшего образования РФ Михаила Котюкова разрабатывает проект для включения в национальный проект "Наука". Базовым направлением проекта станет масштабный комплекс исследований механизма функционирования зоны перехода океан-континент. В исследовании этого механизма заинтересованы все страны, расположенных в зоне "тихоокеанского огненного кольца", такие, как Япония, США, Канада, Республика Корея, Индонезия, Папуа-Новая Гвинея, Новая Зеландия, Колумбия, Мексика и др. В общей сложности в зоне влияния сейсмоопасного "тихоокеанского огненного кольца" проживает около трети населения всего земного шара.