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22.04.19 10:28
Ростовская компания вложит 200 млн руб. в мидийно-устричные фермы на юге РФ
По его словам, приступить к реализации проекта в Крыму планируется в мае текущего года. Затраты на его реализацию составят 120 млн рублей. Ожидается, что первые мидии и устрицы будут высажены уже в октябре.
"Первый урожай устриц ожидаем в сентябре 2020 года, мидии будут немного позже. Мощность фермы составит 5,5 млн устриц и 300 тонн мидий в год", - сказал И.Милованов.
По его словам, затраты на строительство осетровой фермы превысят 70 млн рублей. Реализация проекта началась в октябре 2018 года, ввод в эксплуатацию запланирован на май 2019 года. Мощность фермы составит 100-120 тонн товарной рыбы и 4,5-5 тонн икры в год.
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