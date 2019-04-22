Ростовская компания вложит 200 млн руб. в мидийно-устричные фермы на юге РФ

22.04.19 10:28

© РИА Новости. Евгения Новоженина

22 апреля. Interfax-Russia.ru - ООО "Азово-Донская осетровая компания" (Батайск, Ростовская область) вложит около 200 млн рублей в строительство осетровой фермы в Азовском районе Ростовской области и мидийно-устричной фермы в Крыму, сообщил "Интерфаксу" генеральный директор компании Иван Милованов.

По его словам, приступить к реализации проекта в Крыму планируется в мае текущего года. Затраты на его реализацию составят 120 млн рублей. Ожидается, что первые мидии и устрицы будут высажены уже в октябре.

"Первый урожай устриц ожидаем в сентябре 2020 года, мидии будут немного позже. Мощность фермы составит 5,5 млн устриц и 300 тонн мидий в год", - сказал И.Милованов.

По его словам, затраты на строительство осетровой фермы превысят 70 млн рублей. Реализация проекта началась в октябре 2018 года, ввод в эксплуатацию запланирован на май 2019 года. Мощность фермы составит 100-120 тонн товарной рыбы и 4,5-5 тонн икры в год.