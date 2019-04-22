Власти Крыма намерены увеличить товарооборот с Сирией за счет новой продукции

22.04.19 10:45

© РИА Новости. Пресс-служба главы Республики Крым

22 апреля. Interfax-Russia.ru - Объем экспорта из Крыма в Сирию превышает импорт, рассматриваются варианты увеличения товарооборота за счет новой продукции, сообщил в интервью агентству "Интерфакс-Юг" глава республики Сергей Аксенов.

"Пока есть проблемы с обратной загрузкой судов. Но мы надеемся, что грузооборот будет расти, а номенклатура товаров - расширяться", - сказал он в кулуарах Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ).

Как уточнил С.Аксенов, в марте в Сирию вышло судно с грузом ячменя, готовится к отправке партия пшеницы и другие грузы, в том числе продукция крымских промышленных предприятий.

"Это удобрения, стройматериалы, строительная химия и так далее. Из САР в Россию планируются поставки фруктов, овощей, оливок, оливкового масла", - перечислил глава региона.

Министр промышленной политики Крыма Андрей Васюта пояснил агентству, что из Сирии уже вышел первый сухогруз в рамках работы Крымско-сирийского торгового дома.

"Идут образцы гранита, мрамора, фосфоритов, клинкера, а также овощи и фрукты, включая цитрусовые, и оливковое масло. Это то, что идет сейчас оттуда. Если образцы, которые придут, смогут быть сертифицированы на российском рынке, мы решим вопрос как минимум частично с обратным грузом", - отметил он.

Договоренности об экономическом сотрудничестве были достигнуты в ходе визита крымской делегации в Сирию в середине октября 2018 года. В конце прошлого года был зарегистрирован Крымско-сирийский торговый дом, валютой расчета стал рубль.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Крымско-сирийский торговый дом "Содружество" зарегистрировано в Симферополе в декабре 2018 года. 100% доли в уставном капитале принадлежит ГУП Республики Крым "Крымрегионторг", которое находится в ведении регионального министерства промышленной политики.

Полный текст интервью с С.Аксеновым доступен на сайте агентства "Интерфакс-Юг" по адресу: http://www.interfax-russia.ru/Crimea/exclusives.asp?id=1024348