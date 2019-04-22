Программу поддержки индивидуального жилищного строительства разработают до марта 2020 года

22.04.19 10:49

© РИА Новости. Нина Зотина

22 апреля. Interfax-Russia.ru - Программа поддержки индивидуального жилищного строительства будет запущена в марте 2020 года, заявил в понедельник вице-премьер РФ Виталий Мутко.

"На прошлой неделе мы приняли решение о продлении дачной амнистии до 1 марта 2020 года. За этот период нам нужно разработать программу строительства индивидуального жилья и запустить ее в качественном виде", - сказал В.Мутко на Всероссийском съезде саморегулируемых организаций.

Он подчеркнул, в рамках программы будут решены вопросы обеспечения спроса на ИЖС, подготовки инженерных территорий и инфраструктуры.

Как сообщалось ранее, правительство РФ приняло решение о разработке отдельной программы развития и поддержки индивидуального жилищного строительства (ИЖС). В документе будут указаны механизмы финансовой поддержки строительства, перечень мероприятий, направленных на достижение показателей по вводу жилья, которые в свою очередь должны быть скорректированы с учетом паспорта национального проекта и должны отражать последнюю динамику ввода жилья.