Fitch подтвердило рейтинги ЯНАО, Свердловской области и Петербурга, повысило рейтинг Ставрополья

22.04.19 10:53

© РИА Новости. Руслан Кривобок

22 апреля. Interfax-Russia.ru - Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило рейтинг Ставропольского края, подтвердило рейтинги Санкт-Петербурга, Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) и Свердловской области.

Как сообщается в пресс-релизе агентства, долгосрочные рейтинги дефолта эмитента в иностранной и национальной валютах Ставропольского края были повышены до "ВВ+" с "ВВ", прогноз - "стабильный". Также региону был присвоен рейтинг собственной кредитоспособности "bb+".

Кроме того, краткосрочный РДЭ в иностранной валюте Ставропольского края был подтвержден на уровне "B", рейтинг приоритетных необеспеченных обязательств повышен до "ВВ+" с "ВВ".

Fitch также подтвердило РДЭ Санкт-Петербурга в иностранной и национальной валютах "BBB-" с "позитивным" прогнозом, краткосрочный РДЭ в иностранной валюте - "F3". Рейтинг приоритетных необеспеченных обязательств города был также подтвержден на отметке "BBB-".

Долгосрочные РДЭ в иностранной и национальной валюте ЯНАО подтверждены на уровне "BBB-" с "позитивным" прогнозом, краткосрочный РДЭ в иностранной валюте - "F3", рейтинг приоритетных необеспеченных обязательств - "BBB-".

Также Fitch подтвердило долгосрочные РДЭ Свердловской области на уровне "BB+" со "стабильным" прогнозом, краткосрочный РДЭ в иностранной валюте - "B", рейтинг приоритетных необеспеченных обязательств - "BB+".