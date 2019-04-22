В весеннем субботнике в Петербурге приняли участие 248 тысяч горожан

22.04.19 11:02

Фото пресс-службы администрации Санкт-Петербурга

22 апреля. Interfax-Russia.ru - Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов вместе с горожанами вышел на весенний субботник, сообщила пресс-служба Смольного.

Во дворе дома 13 на Пражской улице во Фрунзенском районе А.Беглов помог с благоустройством детской площадки. На субботник в Купчино пришли также народный артист России Василий Герелло и бывший футболист "Зенита" Вячеслав Малафеев.

"Я очень рад, что сегодня на субботник вышло много горожан. Мы ни в коем случае не подменяем коммунальные службы трудом жителей. Каждый выбрал себе дело по душе. Кто-то красил, кто-то ремонтировал, кто-то высаживал деревья", - сказал врио губернатора.

В субботнике приняли участие 248 тысяч петербуржцев.

В этом году в Петербурге планируется высадить 12 тысяч деревьев, 100 тысяч кустов и более 5 миллионов цветов. "Самое главное - к майским праздникам вычистить и вымыть город. Этой весной начали мыть тротуары шампунем. Многое уже сделано, город преображается, но нам ещё нужно интенсивно поработать, а для этого нужен губернаторский контроль", - подчеркнул А.Беглов.

Временно исполняющий обязанности губернатора сообщил, что с уборкой в Петербурге в эти дни помогают коммунальные бригады из Москвы, которые моют фасады зданий.

"Мы сейчас активно изучаем опыт организации работы в различных городах России, зарубежных мегаполисах, учимся у лучших специалистов. Москве за последнее время удалось добиться впечатляющих результатов в части приведения города в порядок. В рамках сотрудничества помимо специалистов и информации мы взяли у столицы несколько единиц техники: машины, зарекомендовавшей себя на московских улицах, и спецвышки для мытья фасадов", - добавил глава города.