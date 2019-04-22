Особняк из "Мастера и Маргариты" отреставрируют до конца года

22.04.19 11:06

Фото с официального сайта мэра Москвы

22 апреля. Interfax-Russia.ru - Реставрация главного дома городской усадьбы Волконской - фон Мекка в Чистом переулке (дом 4, строение 1) завершится до конца этого года, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

В нем отмечается, что в ближайшее время специалисты закончат работы по восстановлению фасадов здания и приступят к реставрации исторических интерьеров.

"В ближайших планах реставраторов - воссоздание балюстрады и ограждения балкона по архивным чертежам начала XIX века в соответствии с его колористическим паспортом, а также реставрация интерьеров. Ожидается, что москвичи увидят отреставрированное здание в 2021 году", - говорится в материалах.

По одной из версий исследователей творчества Михаила Булгакова, именно в подвале этого особняка снимал квартиру главный герой романа "Мастер и Маргарита". Сам писатель вместе с женой Любовью Белозерской непродолжительное время жил по соседству с усадьбой - в доме номер 9. А на углу Обухова переулка (в Чистый его переименовали в 1922 году) и Пречистенки находился знаменитый калабуховский дом из повести "Собачье сердце", квартиру в котором занимал профессор Преображенский. В Чистом переулке Булгаков также написал пьесу "Дни Турбиных" и повесть "Роковые яйца". Поэтому переулок и его окрестности отмечены во многих путеводителях по столице как "булгаковские места".

Одноэтажный каменный дом в стиле ампир с деревянным мезонином был возведен в 1821 году для бригадирши Софьи Волконской. Впервые изображение фасада здания встречается на архивных чертежах 1834 года. По столичной моде того времени каменно-деревянное строение было полностью оштукатурено, шестиколонный портик увенчан мезонином с балконом, а щипец мезонина (верхняя часть крыши между скатами) и центры боковых колонн украшали крупные лепные узоры. Лепниной был декорирован и боковой вход в здание с карнизом и аттиком (декоративной стенкой).