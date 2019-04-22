Boeing с туристами из Красноярска, летевший в Таиланд, вынужденно сел в Китае

22.04.19 11:23

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

22 апреля. Interfax-Russia.ru - Самолет с пассажирами авиакомпании Azurair, летевший по маршруту Красноярск-Пхукет (Таиланд), совершил вынужденную посадку в китайском аэропорту Чэнду, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе авиакомпании.

"Самолет, совершавший рейс ZF-2433 по маршруту Красноярск-Пхукет совершил вынужденную посадку в Китае, в аэропорту Чэнду. На борту 236 пассажиров, посадка прошла в штатном режиме. Командир воздушного судна принял решение о посадке на запасном аэродроме, обоснованное обнаружившейся технической неисправностью", - сказали в пресс-службе

По информации пассажиров, которая размещена в соцсетях, самолет находится в китайском аэропорту Чэнду уже более четырех часов, пассажиров не выпускают в здание аэропорта.

В пресс-службе Azurair пояснили, что китайской стороне потребовалось длительное время на согласование допуска в терминал российских граждан без соответствующих виз. В настоящее время пассажиров переводят в терминал, представители авиакомпании занимаются организацией гостиницы для них.

В настоящее время авиакомпания готовит к отправке в Китай резервное судно, которое, как планируется, прибудет в аэропорт Чэнду в 21:10 по местному времени (00:10 мск) и доставит всех пассажиров в Пхукет.

В пресс-службе аэропорта "Красноярск" сообщили, что перед вылетом самолет Boeing-757-200 авиакомпании Azurair прошел необходимую проверку.

"Без этой проверки, а также в случае обнаружения каких-либо технических недостатков, судно бы просто бы не выпустили", - добавил собеседник агентства.