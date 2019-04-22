Столичные СИЗО удалось разгрузить за счет домашних арестов - омбудсмен

22.04.19 11:16

© РИА Новости. Григорий Сысоев

22 апреля. Interfax-Russia.ru - Столичные следственные изоляторы в 2018 году удалось разгрузить более чем на 800 мест за счёт применения такой меры пресечения, как домашний арест, сообщила уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.

"Москва занимает первое место по предоставлению такой меры пресечения, как домашний арест, это позволило разгрузить СИЗО. На период голосования в 2018 году мы смотрели на дому, у нас голосовало 860 человек, то есть 860 мест было освобождено, сейчас может ещё больше", - сообщила Т. Потяева в понедельник на заседании комиссии Мосгордумы по социальной политике.

По ее словам, за последние четыре года удалось в четыре раза сократить перелимит в СИЗО. "В процессе взаимодействия с УФСИН за последние годы аппарату уполномоченного удалось преодолеть значительный перелимит в изоляторах, который на сегодняшний день составил 10,8%, четыре года назад это процент составлял 44,8%",- сказала столичный омбудсмен.

Она также сообщила, что в настоящее время практически введён в строй на территории Москвы новый, седьмой, изолятор и туда уже помещены люди.

Как сказала Т.Потяева, в целях обеспечения прав и законных интересов осуждённых и лиц заключённых под стражу в 2018 году адресно оказано содействие 143 подозреваемым.

"В 23 случаях приняты меры прокурорского воздействия и реагирования",- отметила она.